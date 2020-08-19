Ноутбук Eurocom Sky Z7 получил 240-Гц дисплей и чип Intel Core i9-10900K

Компания Eurocom представила ноутбук Sky Z7, который может похвастаться максимальной производительностью. Новинка характеризуется 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 240 Гц или 3840:2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц, процессорами Intel поколения Comet Lake вплоть до 10-ядерного Core i9-10900K с тактовой частотой до 5,3 ГГц, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, четырьмя твердотельными накопителями M.2 до 13 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, сетевым контроллером Killer E3000 Ethernet, модулем Killer Wi-Fi 6 AX 1650x, клавиатурой с индивидуальной RGB-подсветкой кнопок, сканером отпечатков пальцев, интерфейсами USB Type-A 3.2 Gen 2, USB Type-C 3.2 Gen2, USB Type-C 3.2 Gen2, Thunderbolt 3.0, miniDP 1.4 и HDMI 2.0. Размеры ноутбука равны 399:319:44 мм, а масса – 3,8 кг. Лэптоп появится в продаже в сентябре по цене от 10 000 долларов.