Ноутбук Fujitsu Lifebook U938 получил систему аутентификации PalmSecure

Компания Fujitsu представила обновленный флагманский ноутбук Lifebook U938, который построенный на основе аппаратной платформы Intel Kaby Lake R. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей (в качестве опции доступна сенсорная панель), четырехъядерный процессор Core i7-8650U с частотой до 4,2 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 620 (в максимальной конфигурации), 20 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем до 1 ТБ, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, стереодинамиками, портами HDMI и USB (тип A и C), а также опциональным модулем 4G/LTE. Отметим также систему биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure, распознающую рисунок вен ладони. Толщина ноутбука равна 15,5 мм, а вес – 920 граммам.