Ноутбук Fujitsu Lifebook WU-X/G2 весит всего 634 грамма

Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lifebook WU-X/G2, масса которого составляет 634 грамма. Новинку оснастили чипами Intel Core i5-1235U или i7-1255U, до 32 ГБ оперативной памяти с поддержкой двухканальной памяти LPDDR4X-4266, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, 13,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD, веб-камерой с защитной шторкой, размерами 307:197:15,5 мм, батареей ёмкостью 25 Втч, двумя разъемами USB3.2 (Gen2) Type-C (с поддержкой Thunderbolt 4) и одним USB3.2 (Gen1) Type-A, сетевым портом RJ45, интерфейсом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников 3,5 мм, слотом для карт памяти SD, поддержкой Bluetooth 5.1 и WiFi 6, дактилоскопом в кнопке питания и корпусом из углеродного волокна. Базовая конфигурация с процессором Core i5 и 8/256 ГБ памяти оценена в 1370 долларов.

Acer также представила обновленный игровой ноутбук Predator …
Наряду с анонсом ноутбука Predator Helios 300 SpacialLabs Edition, Acer также представила свою последнюю …
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Carbon…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7i Carbon, которая получила предустанов…
Ноутбуки Xiaomi Book Pro 2022 получили OLED-экран…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков серией Book Pro 2022, в которую вошли 14- и 16-дюймовая м…
Lenovo разработала концепт «умного ноутбука» MOZI…
Lenovo разработала концепцию «умного ноутбука» под названием MOZI. …
Lenovo представила мощную мобильную рабочую станцию ​​ThinkP…
Компания Lenovo представила новую мощную мобильную рабочую станцию ​​ThinkPad P16. …
MSI представила ноутбук Titan GT77…
Когда-то MSI Titan был самым производительным игровым ноутбуком компании, с которым по производительности…
Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 SE оснащен процессором Intel …
Сегодня ASUS представила несколько новых продуктов, в том числе ROG Strix SCAR 17 SE, один из самых мощны…
Ноутбук Infinix InBook X1 Slim представили в Индии…
Компания Infinix представила ноутбук InBook X1 Slim. На данный момент, линейка InBook X1 Slim доступна на…
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor