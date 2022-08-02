Ноутбук Fujitsu Lifebook WU-X/G2 весит всего 634 грамма

Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lifebook WU-X/G2, масса которого составляет 634 грамма. Новинку оснастили чипами Intel Core i5-1235U или i7-1255U, до 32 ГБ оперативной памяти с поддержкой двухканальной памяти LPDDR4X-4266, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, 13,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD, веб-камерой с защитной шторкой, размерами 307:197:15,5 мм, батареей ёмкостью 25 Втч, двумя разъемами USB3.2 (Gen2) Type-C (с поддержкой Thunderbolt 4) и одним USB3.2 (Gen1) Type-A, сетевым портом RJ45, интерфейсом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников 3,5 мм, слотом для карт памяти SD, поддержкой Bluetooth 5.1 и WiFi 6, дактилоскопом в кнопке питания и корпусом из углеродного волокна. Базовая конфигурация с процессором Core i5 и 8/256 ГБ памяти оценена в 1370 долларов.