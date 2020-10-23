Ноутбук Fujitsu UH-X/E3 весит всего 634 грамма

Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью UH-X/E3, которая весит всего 634 грамма. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением Full HD, металлической крышкой из углеволокна, процессором Intel Core i7-1165G7, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, накопителем SSD NVMe на 1 ТБ, аккумулятором ёмкостью 25 Втч, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2, двумя USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI и Gigabit Ethernet. Также производитель приготовил модель UH90/E3 с накопителем SSD на 512 ГБ, аккумулятором на 54 Втч и массой 834 грамма. Еще один вариант – UH75/E3 с APU AMD Ryzen 4700U, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 250 ГБ и массой 1 Кг. Ноутбуки появятся в продаже в ноябре-декабре по цене в 2100, 2000 и 1800 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Fujitsu UH-X/E3
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