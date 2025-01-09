Ноутбук GIGABYTE AERO X16 получил Ryzen AI 9 HX 370

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент ноутбуков моделью AERO X16, которая основана на новых чипах AMD вплоть до 12-ядерного Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 5000 Laptop, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем NVMe M.2 вместимостью до 4 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, сертификациями Pantone Validated и TÜV Rheinland, панелью с разрешением 1920:1200 точек, батареей ёмкостью 76 Втч, поддержкой 150-Вт зарядки, двумя 2-Вт динамиками, клавиатурой с RGB-подсветкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсами USB4 Type-C (режим DisplayPort 1.4), USB 3.2 Gen 1, HDMI® 2.1 и USB 2.0, портом RJ-45, а также корпусом толщиной 19,99 мм и массой 1,9 кг.