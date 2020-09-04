Ноутбук GIGABYTE Aorus 15P получил 144-Гц дисплей

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Aorus 15P, которая построена на платформе Intel Comet Lake. Новинка характеризуется 1‎5,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц и 72% охватом цветовой палитры NTSC, 6-ядерным процессором Intel Core i7-10750H (до 12 потоков инструкций) с тактовой частотой от 2,6 ГГц до 5,0 ГГц, графикой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q или GeForce RTX 2070 Max-Q, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, двумя твердотельными накопителями M.2 SSD, модулями Intel Wi-Fi AX200 и Bluetooth 5.0 + LE, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, стереодинамиками мощностью 2 Вт, клавиатурой с многоцветной подсветкой RGB Fusion, интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, HDMI 2.0 и mini DP 1.4, а также корпусом с габаритами 3‎57:244:23 мм и массой 2,0 кг.