Ноутбук GIGABYTE Aorus Master 16 получил процессор Core Ultra 9 275HX

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Aorus Master 16 и Aorus Master 18, которые основаны на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Старшую модель оснастили флагманским графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090, 18-дюймовым mini-LED экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Pantone Validated и TÜV Rheinland, до 128 ГБ ОЗУ DDR5 5600 МГц в четырех слотах SO-DIMM, накопителями PCIe NVMe M.2 до 6 ГБ с поддержкой RAID 0, шестью динамиками, из которых два низкочастотные, аккумулятором ёмкостью 99 Втч и 400-Вт адаптером питания.

Aorus Master 16 получил 16-дюймовый OLED-дисплей с тем же разрешением, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц в двух слотах SO-DIMM, до 4 ТБ на твердотельных накопителях PCIe NVMe M.2, четыре динамика и 330-Вт зарядку. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
Xiaomi подтвердила скорый релиз ноутбука REDMI Book 16 2025 …
Компания Xiaomi объявила, что уже в начале января будет представлен ноутбук REDMI Book 16 2025. На том же…
Apple представила MacBook Pro на М4…
Вчера компания Apple официально представила миру свои новые ноутбуки MacBook Pro с процессорами серии M4.…
Представлен игровой ноутбук ASUS V16 на Core i7-13620H …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью V16 (V3607), которая основана на чипах Intel Raptor…
Планшет Lenovo Legion Y700 2024 вышел в белой расцветке…
Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Legion Y700 (2024), который был выпущен в сентябре этого …
Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus 2025 оценен в 700 долларов …
Компания HONOR объявила цены на ноутбуки MagicBook X14 Plus 2025 и MagicBook X16 Plus 2025, которые были …
Представлен сверхлёгкий ноутбук Fujitsu FMV Zero WU5/J3…
Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью FMV Zero WU5/J3, масса которой составляет рекорд…
Представлен ноутбук Lenovo Legion Pro 7i 16 Gen 10 на Core U…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Pro 7i 16 Gen 10, которая основ…
ASUS Готовит к релизу ноутбук ROG Strix Scar 18…
Компания ASUS планирует представить новый ноутбук серии ROG Strix на выставке CES 2025 уже 6 января 2025 …
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor