Ноутбук GIGABYTE Aorus Master 16 получил процессор Core Ultra 9 275HX

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Aorus Master 16 и Aorus Master 18, которые основаны на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Старшую модель оснастили флагманским графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090, 18-дюймовым mini-LED экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Pantone Validated и TÜV Rheinland, до 128 ГБ ОЗУ DDR5 5600 МГц в четырех слотах SO-DIMM, накопителями PCIe NVMe M.2 до 6 ГБ с поддержкой RAID 0, шестью динамиками, из которых два низкочастотные, аккумулятором ёмкостью 99 Втч и 400-Вт адаптером питания.

Aorus Master 16 получил 16-дюймовый OLED-дисплей с тем же разрешением, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц в двух слотах SO-DIMM, до 4 ТБ на твердотельных накопителях PCIe NVMe M.2, четыре динамика и 330-Вт зарядку. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.