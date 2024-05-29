Ноутбук GPD Duo получил два экрана

Компания GPD пополнила ассортимент ноутбуков моделью GPD Duo, которая получила два экрана. Речь идет о двух 13,3-дюймовых сенсорных OLED-панелях с неназванным разрешением, поддержкой стилуса и протокола MPP. Производитель не раскрывает остальные характеристики, но уже заявлена поддержка искусственного интеллекта, но это не Copilot+ PC. То есть, в ноутбуке будут использоваться процессоры AMD Ryzen 7040/8040 или Intel Core Ultra.

Также сегодня компания Adata объявила о намерении привезти на выставку Computex 2024 топовую конфигурацию ноутбука XPG Xenia 15G. Его главная особенность, это три слота M.2 для твердотельных накопителей вместимостью до 24 ТБ и поддержка двух небинарных модулей оперативной памяти объёмом по 48 ГБ.