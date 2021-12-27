Ноутбук GPD P2 Max 2022 получит поддержку Wi-Fi 6

Компания GPD рассказала о своем новом ноутбуке, который получит название GPD P2 Max 2022. По словам производителя, перед нами «самый маленький ультрабук в мире». Сообщается, что устройство оснастят твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и четырехъядерным чипом Intel Celeron N6000 без поддержки Hyper-Threading и с тактовой частотой от 1,1 до 3,3 ГГц. Дата официальной презентации пока не сообщается, как и цена ноутбука, но в GPD уверяют, что он не окажется дороже нынешнего поколения.