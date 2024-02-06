Ноутбук Gamer Ares Creator получил два экрана

В Китае выпустили необычный ноутбук Gamer Ares Creator, отличительной особенностью которого стал дополнительный 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280:800 пикселей и поддержкой сенсорного ввода с распознаванием прикосновений в 10 точках одновременно.

Ноутбук также оснастили 4-ядерным чипом Intel Celeron N5095 с тактовой частотой до 2,95 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, одним портом USB-C и двумя USB-A 3.0, слотом для карты памяти Micro-SD, интерфейсом Mini-HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, веб-камерой на 0,3 Мп, батареей ёмкостью 5400 мАч, стереодинамиками, дактилоскопическим сенсором и клавиатурой с RGB-подсветкой. Цена на ноутбук составляет от 225 до 290 долларов.