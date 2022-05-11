Ноутбук Gigabyte Aorus 17X получил Core i9-12900HX и GeForce RTX 3080 Ti

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Aorus 17X, которая работает под управлением операционной системы Windows 11. Новинка оснащается 16-ядерным процессором Intel Core i9-12900HX c тактовой частотой до 5,0 ГГц, 17,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 360 Гц и 72% охватом цветовой палитры NTSC, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в максимальной конфигурации, 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800, двумя твердотельными накопителями М.2 с интерфейсом PCIe 4.0, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аккумулятором ёмкостью 99 Втч, интерфейсами USB 3.2, Thunderbolt 4, HMDI 2.1, mini-DisplayPort 1.4, RJ45 и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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