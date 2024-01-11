Ноутбук Gigabyte G6X получил процессор Core i7-13650HX

Компания Gigabyte пополнила ассортимент ноутбуков моделями G6X (2024), G6 (2024) и G5 (2024), цены и дата начала продаж которых будут объявлены позже. Gigabyte G6X основан на 14-ядерном процессоре Intel Core i7-13650HX, а G6 и G5 – на 10-ядерном Core i7-13620H. G6X и G6 получили 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 165 Гц, а G5 – 15,3-дюймовый экран с разрешением 1920:1080 и частотой обновления 144 Гц. В модели G6X используется батарея ёмкостью 76 Втч и 180-Вт блок питания, а в G6 и G5 – аккумулятор на 56 Втч и зарядка на 150 Вт.

Все ноутбуки оснащаются графическими адаптерами NVDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4050, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800, твердотельным накопителем NVMe вместимостью до 2 ТБ, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C, разъемом HDMI, слотом для карты памяти micro SD, интерфейсом mini DP и 3,5-мм аудиоразъемом.