Ноутбук Gigabyte Gaming A7 X1 получил карту GeForce RTX 3070

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Gaming A7, которая получила топовый чип AMD Ryzen 9 5900HX с тактовой частотой до 4,6 ГГц и видеокарту GeForce RTX 3070 Laptop GPU. В оснащение новинки также вошли: 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц и 72% охватом цветовой палитры NTSC, клавиатура с подсветкой, два модуля оперативной памяти DDR4-3200 до 64 ГБ, 2,5-дюймовый накопитель и твердотельный накопитель NVMe M.2, поддержка NVIDIA Max-Q, интерфейсы USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-A, разъемы HDMI 2.0 и mini-DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C с функцией DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъём и сетевой порт, 2,5-гигабитный контроллер Realtek RTL8125 и Intel AX200, а также адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 + LE. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.