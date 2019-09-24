Ноутбук Google Pixelbook Go показали на фото

2019-09-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixelbook Go; [53]
Сетевые инсайдеры опубликовали первые фотографии ноутбука Google Pixelbook Go, официальный дебют которого ожидается в начале следующего года. Устройству прочат 13,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9, разрешением 4K (Molecular Display) или Full HD в зависимости от версии, процессоры Intel Core m3, Core i5 или Core i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, громкие стереодинамики, два микрофона на передней панели, а также 2-Мп фронтальную камеру, которая сможет снимать видео в разрешении Full HD с 60 кадрами в секунду.


Комментарии и отзывы Google Pixelbook Go
Смартфон Realme X2 получил 64-Мп камеру...
Смартфон Realme X2 получил 64-Мп камеруБренд Realme пополнил ассортимент смартфонов моделью Realme X2, которая оценена в 225 и 270 долларов в за...
Крошечный смартфон Palm PVG100 оценен в ...
Крошечный смартфон Palm PVG100 оценен в Компания TCL Communication поделилась подробностями российского выхода смартфона Palm PVG100, который был...
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел д...
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел дВ сети появилась информация о том, что компания Xiaomi снова снижает цену на свой очень популярный смартф...
Дизайн флагмана Xiaomi Mi Mix Alpha слил...
Дизайн флагмана Xiaomi Mi Mix Alpha слилСетевые источники опубликовали новые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который будет официально пред...
Запуск Lenovo K10 Plus...
Запуск Lenovo K10 PlusLenovo выпустила новую модель K10 Plus, поступит он в продажу 30 сентября. Аппарат оснащен процессором So...
iPhone 11 Pro Max испытали на прочность....
iPhone 11 Pro Max испытали на прочность.Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал очередное видео, героем которого стал только что по...
Samsung Galaxy Fold хорошо продается в Ю...
Samsung Galaxy Fold хорошо продается в ЮСетевые источники сообщают о том, что продажи смартфона Samsung Galaxy Fold на родном южнокорейском рынке...
Samsung выпустила отдельное обновление д...
Samsung выпустила отдельное обновление дКомпания Samsung довольно неожиданно выпустила обновление для приложения камеры в топовых смартфонах Gala...


Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллерОбзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер
Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0 Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0
Обзор HARPER KBWL-050 Black USB. Пульт-аэромышь для Smart TV приставокОбзор HARPER KBWL-050 Black USB. Пульт-аэромышь для Smart TV приставок
Обзор плюсов и минусов iPhone 11. Самая доступная новинка AppleОбзор плюсов и минусов iPhone 11. Самая доступная новинка Apple
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррорПришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще д...
Предварительный обзор XPG Summoner. Игро...
Предварительный обзор XPG Summoner. ИгроДавно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
Обзор My Big Sister. Странная игра...
Обзор My Big Sister. Странная играДовольно часто разработчики из независимых студий удивляют нас качеством контента своих игр. Однако, это ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешь...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешьВ продажу поступила игра Rebel Cops, которая позволит вам с головой погрузиться в увлекательный мир борьб...
Предварительный обзор Honor Play 3e. Сти...
Предварительный обзор Honor Play 3e. СтиСегодня пойдет речь о достаточно интересном и необычном смартфоне, который выглядит привлекательно, облад...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor