Ноутбук Google Pixelbook Go показали на фото

Сетевые инсайдеры опубликовали первые фотографии ноутбука Google Pixelbook Go, официальный дебют которого ожидается в начале следующего года. Устройству прочат 13,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9, разрешением 4K (Molecular Display) или Full HD в зависимости от версии, процессоры Intel Core m3, Core i5 или Core i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, громкие стереодинамики, два микрофона на передней панели, а также 2-Мп фронтальную камеру, которая сможет снимать видео в разрешении Full HD с 60 кадрами в секунду.