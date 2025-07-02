Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 оценен в $1185

Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook Art 14 2025, которая основана на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 225H и 16-ядерном Core Ultra 7 255H. Новинка также характеризуется корпусом из магниевого сплава массой 1,03 кг и толщиной 11,5 мм, графическими адаптерами Intel Arc 130T или 140T, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x (8400 МТ/с), твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, 14,6-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3120:2080 точек, соотношением сторон 3:2, пиковой яркостью HDR 1600 нит, полным покрытием цветовой палитры DCI-P3, частотой ШИМ-затемнения 4320 Гц и антибликовым покрытием с ультранизким отражением, съемной магнитной камерой с разрешением 1080p, батареей ёмкостью 60 Втч, адаптерами Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) и Bluetooth 5.1, клавиатурой с подсветкой, шестью динамиками с поддержкой пространственного звука HONOR Sound и DTS, тремя микрофонами с шумоподавлением, интерфейсами USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen1, портом HDMI 2.1-TMDS и 3,5 мм аудиогнездом. Ноутбук оценен в 1185 долларов за базовую конфигурацию с чипом Core Ultra 5 и SSD на 1 ТБ.