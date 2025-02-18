Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 выйдет 26 февраля

Компания HONOR объявила, что официальная презентация ноутбука MagicBook Pro 14 состоится 26 февраля. По предварительным данным, устройство получит поддержку технологии Honor Turbo X, 14,6-дюймовый экран с соотношением сторон 3:2, разрешением 3120:2080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 700 нит и поддержкой фирменной технологии Oasis Eye Protection для заботы о зрении пользователя, систему охлаждения с тепловой трубкой D12 и двумя вентиляторами, а также два слота расширения для накопителей 2280. Ориентировочная цена ноутбука пока не раскрывается.

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