Ноутбук HONOR MagicBook X14 2025 оценили в 63 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам ноутбуков HONOR MagicBook X14 2025 и MagicBook X16 2025. Первый получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 точек, максимальной яркостью 300 нит и кадровой частотой 60 Гц, чип Intel Core i5-12450H, 16 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, батарею ёмкостью 42 Втч, поддержку 65-Вт зарядки, интерфейсы USB-C, USB-A 3.2 Gen1, USB-A 3.2 Gen2, HDMI и 3,5-мм аудиогнездо. Старшая модель отличается 16-дюймовым IPS-дисплеем с матовым покрытием, процессором Intel Core i5-13420H и SSD объемом 512 ГБ или 1 ТБ. HONOR MagicBook X14 2025 оценен в 63 или 73 тысячи за версии без ОС и с Windows 11 Home соответственно. Цена MagicBook X16 2025 составляет от 70 до 90 тысяч рублей.