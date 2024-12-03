Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus 2025 оценен в 700 долларов

Компания HONOR объявила цены на ноутбуки MagicBook X14 Plus 2025 и MagicBook X16 Plus 2025, которые были представлены сегодня утром. Новинки появятся в китайской продаже 12 декабря по цене от 675 и от 700 долларов соответственно. Новинки оснастили новым чипом Intel Core i5-2200H, ОЗУ LPDDR4x, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя интерфейсами USB Type-C и двумя USB Type-A, портом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, а также поддержкой Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC.

MagicBook X14 Plus 2025 получил 14-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880:1800 точек, максимальной яркостью 430 нит, кадровой частотой до 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland, корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,34 кг, батареей ёмкостью 60 Втч и поддержкой 65-Вт зарядки. MagicBook X16 Plus 2025 отличается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, толщиной 17,9 мм, массой 1,79 кг, аккумулятором емкостью 75 Втч и 65-Вт зарядкой.