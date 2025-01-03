Ноутбук HONOR Notebook X14 2025 Combat Edition получил процессор Core i5-13420H

Компания HONOR объявила о выпуске ноутбука Notebook X14 2025 Combat Edition, который уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 450 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-13420H, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем PCIe вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек (формат Full HD), кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 300 нит и 45% покрытием цветового пространства NTSC, корпусом толщиной 16,5 мм и массой 1,4 кг, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, интерфейсами USB-C, USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, USB 2.0 и HDMI 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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