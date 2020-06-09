Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в 500 долларов

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением операционной системы Chrome OS. Новинка характеризуется аппаратной основой Intel Comet Lake (процессор Pentium Gold 6405U в базовой версии), 4 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти eMMC, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и поддержкой сенсорного ввода, крышкой, которую можно развернуть на 360 градусов, поддержкой специального пера, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопическим сенсором, стереофоническими динамиками, двумя портами USB Type-C и одним разъёмом USB Type-A. Ноутбук появится в продаже в этом месяце по цене от 500 долларов.

Комментарии и отзывы HP Chromebook x360 14c
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