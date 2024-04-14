Ноутбук HP EliteBook 635 Aero G11 оценен в 1790 долларов

Компания HP пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью EliteBook 635 Aero G11, которая оценена на дебютном японском рынке от 1790 долларов. Новинку оснастили 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 8640U или 8-ядерным Ryzen 7 8840U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 512 ГБ, предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, 13,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и максимальной яркостью 400 нит, корпусом из магниевого сплава массой 1 кг, 5-Мп камерой со сдвижной шторкой, акустической системой Poly Studio, клавиатурой с подсветкой, двумя интерфейсами USB Type-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя интерфейсами USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB PD и DisplayPort 1.4) и одним HDMI 2.1, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.