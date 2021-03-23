Ноутбук HP Envy 17 получил платформу Intel Tiger Lake

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Envy 17, которая построена на аппаратной платформе Intel Tiger Lake. Новинку оснастили четырехъядерным восьмипоточным чипом Core i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,7 ГГц и встроенной графикой Intel Iris Xe, опциональным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX450, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или OLED-экраном с разрешением 4К, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe до 1 ТБ, аудиосистемой Bang & Olufsen, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопическим сенсором, разъемами USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0b и Thunderbolt 4, 3,5-мм разъемом и предустановленной ОС Windows 10. Цена на ноутбук стартует от 1000 долларов.

Комментарии и отзывы HP Envy 17
Обзоры:
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Новости:
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15

В последнее время из-за коронавируса и различных запретов пользователи стали работать из дома, но есть та...
Acer Nitro 5 отправился покорять индийский рынок

Тайваньский технологический гигант Acer выпустил новый игровой ноутбук серии Nitro. Acer Nitro 5 — это ур...
Новые MacBook Pro будут поддерживать карт-ридер и HDMI

Ожидается, что в этом году Apple в MacBook вернет разъемы MagSafe. Теперь Минг-Чи Куо опубликовал новый о...
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
Лучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MVЛучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MV
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Samsung Galaxy A50 обновили до Android 1...
Samsung Galaxy A50 обновили до Android 1Компания Samsung выпустила фирменную надстройку One UI 3.1 на базе Android 11 для популярного смартфона G...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получи...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получиКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью ROG Phone 5, одной из особенностей которой...
HTC скоро представит новый смартфон Wild...
HTC скоро представит новый смартфон WildHTC была крупнейшим в мире OEM-производителем Android смартфонов. Но сейчас компания практически не выпус...
Samsung Galaxy Fit2 запущен в Китае...
Samsung Galaxy Fit2 запущен в КитаеКомпания Samsung представила фитнес-трекер Galaxy Fit2 в Китае. ...
OnePlus 9 получит 120-Гц плоский дисплей...
OnePlus 9 получит 120-Гц плоский дисплейСетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфонах серии OnePlus 9, которые еще не были представлены...
Amazfit GTS 2 mini с монитором SpO2 дост...
Amazfit GTS 2 mini с монитором SpO2 достУмные часы Amazfit GTS 2 mini теперь доступны для предварительного заказа в Индии. Носимое устройство мож...
Объектив Xiaomi Mi Mix 4 показали на рен...
Объектив Xiaomi Mi Mix 4 показали на ренНедавно стало известно о том, что в этом году компания Xiaomi выпустит новый смартфон топовой линейки Mi ...
Moto G Power 2021 слили в интернет...
Moto G Power 2021 слили в интернетВ последнее время Lenovo выпускает одни и те же смартфоны под разными брендами (Motorola и Lenovo) и спец...
В базе Geekbench появился загадочный сма...
В базе Geekbench появился загадочный смаВ базе Geekbench появился загадочный смартфон Realme с номером модели RMX3085. Это устройство ранее был з...
MediaTek анонсировала 6-нм чипсеты Dimen...
MediaTek анонсировала 6-нм чипсеты DimenКомпания MediaTek анонсировала два набора микросхем Dimensity 5G. Они оснащены обновленным ядром ARM Cort...
В сети появилось изображение первого зар...
В сети появилось изображение первого зарQualcomm анонсировала последнее поколение своей технологии быстрой зарядки в 2020 году. Эта технология, п...
Doom 3: VR Edition получает дату запуска...
Doom 3: VR Edition получает дату запускаDoom 3 получает вторую жизнь и выйдет на PlayStation VR 29 марта. ...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor