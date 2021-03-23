Ноутбук HP Envy 17 получил платформу Intel Tiger Lake

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Envy 17, которая построена на аппаратной платформе Intel Tiger Lake. Новинку оснастили четырехъядерным восьмипоточным чипом Core i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,7 ГГц и встроенной графикой Intel Iris Xe, опциональным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX450, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или OLED-экраном с разрешением 4К, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe до 1 ТБ, аудиосистемой Bang & Olufsen, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопическим сенсором, разъемами USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0b и Thunderbolt 4, 3,5-мм разъемом и предустановленной ОС Windows 10. Цена на ноутбук стартует от 1000 долларов.