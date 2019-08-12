Ноутбук HP Envy X360 15 получил процессор Core i7-10510U

Компания HP объявила о выпуске ноутбука Envy X360 на новом процессор Core i7-10510U семейства Comet Lake. Тот же самый CPU получила и новая версия двуэкранного ноутбука ASUS ZenBook Duo. При этом, помимо нового процессора, ноутбуки не получили никаких изменений. Первый ноутбук по-прежнему имеет в своем распоряжении дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250, 16 ГБ оперативной памяти, 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Что до ASUS ZenBook Duo, то он оснащается 14-дюймовым основным и 12,6-дюймовым дополнительным экраном. Обновлённый ноутбук ASUS обойдется в 1600 евро, а цена HP Envy X360 15 с новым CPU пока не сообщается.