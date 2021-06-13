Ноутбук HP Omen 16 с Radeon RX 6600M оценён в $1480

В онлайн-магазине BestBuy появилась страница первого ноутбука с графическим адаптером RX 6600M – это представленный еще в прошлом месяце HP Omen 16 2021. Указанная на странице конфигурация включает 16-дюймовый экран с разрешением Full HD, 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 5800H c тактовой частотой от 3,2 ГГц до 4,4 ГГц и номинальным TDP 45 Вт, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти. Цена ноутбука составляет внушительные 1480 долларов. Для сравнения, на рынке можно найти модели с GeForce RTX 3070 по аналогичной цене, а варианты с GeForce RTX 3060 обойдутся в 1100 или 1200 долларов.