Ноутбук HP Omen 17 получит CPU Intel Core i9-11900H

Сетевые источники поделились подробностями об очередном поколения геймерского ноутбука HP Omen 17, который еще не был представлен официально. Лэптоп засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие платформы Intel Tiger Lake. Речь идет о восьмиядерном чипе Core i9-11900H ядер с тактовой частотой от 2,5 ГГц до 4,9 ГГц. Также сообщается о 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, дискретной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, 17,3-дюймовом дисплее (наверняка с очень высокой кадровой частотой), предустановленной ОС Windows 10 Pro, полноразмерной клавиатуре и поддержке Wi-Fi 6. Официальный релиз ноутбука ожидается в ближайшие недели.