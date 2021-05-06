Ноутбук HP Omen 17 получит CPU Intel Core i9-11900H

Сетевые источники поделились подробностями об очередном поколения геймерского ноутбука HP Omen 17, который еще не был представлен официально. Лэптоп засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие платформы Intel Tiger Lake. Речь идет о восьмиядерном чипе Core i9-11900H ядер с тактовой частотой от 2,5 ГГц до 4,9 ГГц. Также сообщается о 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, дискретной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, 17,3-дюймовом дисплее (наверняка с очень высокой кадровой частотой), предустановленной ОС Windows 10 Pro, полноразмерной клавиатуре и поддержке Wi-Fi 6. Официальный релиз ноутбука ожидается в ближайшие недели.

Комментарии и отзывы HP Omen 17
Новости:
Ноутбук Dell Inspiron 16 Plus получил 3K-дисплей

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Inspiron 16 Plus, которая появится в продаже в на...
Обзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen Pro

Не так давно мы детально изучали ноутбуки в рамках платформы Intel EVO и тогда же отмечали серьезную конк...
Новый Microsoft Surface Laptop 4 будет стоить €1150

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о новых ноутбуках Microsoft Surface Laptop, которые будут пред...
Ноутбуки серии Dell Inspiron обновлены процессорами Intel Core 11-го поколения

Серия ноутбуков Dell Inspiron была полностью переработана с новым внешним видом - об этом заявила сама ко...
HP представила обновленные ноутбуки серии Omen 15 с AMD Ryzen 7 5800H

Компания HP представила обновленные ноутбуки серии Omen 15. Ноутбуки сохранили дизайн предыдущей версии, ...
Новая версия Mi Box S сертифицирована...
Новая версия Mi Box S сертифицированаКомпания Xiaomi оказывается работает над новой приставкой Android TV (Mi Box), который был опубликован и ...
Представлен мобильный гоночный симулятор...
Представлен мобильный гоночный симуляторNetEase Games совместно с Codemasters представили мобильную гоночную игру - Racing Master. Гоночный симул...
Minisforum анонсировала мини-пк Deskmini...
Minisforum анонсировала мини-пк DeskminiMinisforum анонсировала мини-пк U820/U850 на базе процессора Intel Core i5. Данный процессор с 4 ядрами 8...
Европейские Xiaomi Mi 10T обновили до An...
Европейские Xiaomi Mi 10T обновили до AnКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 11 для европейских...
Redmi K40 получил эксклюзивное издание B...
Redmi K40 получил эксклюзивное издание BКитайский бренд Redmi решила выпустить эксклюзивную версию смартфона Redmi K40 под названием Bruce Lee Sp...
Глобальная версия Magic UI 4.0 выпущена ...
Глобальная версия Magic UI 4.0 выпущена Глобальная стабильная версия пользовательского интерфейса Magic UI 4.0 стала доступна для устройств HONOR...
Blackview Tab 9 получит собственную прош...
Blackview Tab 9 получит собственную прошПохоже, Blackview собирается выпустить новый планшет под названием Blackview Tab 9 — гаджет станет условн...
Смартфоны Vivo V21, V21e скоро появятся ...
Смартфоны Vivo V21, V21e скоро появятся Компания Vivo выпустила рекламный тизер серии смартфонов Vivo V21 для Малайзии. Этим компания подтвердила...
Silicon Power представила новый твердоте...
Silicon Power представила новый твердотеSilicon Power XD80 представляет собой твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen3x4. Серия предлагае...
Nubia RedMagic 6 Pro Special Edition пол...
Nubia RedMagic 6 Pro Special Edition полКомпания Nubia пополнила ассортимент топовых геймерских смартфонов моделями Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro...
iPhone 13 Pro может получить дисплей с ч...
iPhone 13 Pro может получить дисплей с чГрядущие iPhone 2021 года, или как некоторые называют, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, могут получить OLED-эк...
ASUS ROG Phone 5 получил 18 ГБ ОЗУ...
ASUS ROG Phone 5 получил 18 ГБ ОЗУКомпания ASUS официально выпустила четвертое поколение игровых смартфонов под названием ROG Phone 5 serie...
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильникОбзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник
Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймераОбзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймера
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1
Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor