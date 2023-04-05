Ноутбук HP Omen 17 с GeForce RTX 4080 Laptop подешевел до $2000

Компания HP снизила цену на ноутбук HP Omen 17, который еще в начале продаж зарекомендовал себя как одно из самых доступных решений с новыми графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop. Теперь его можно приобрести на 400 долларов дешевле – за 2034 доллара за вариант с 16-ядерный процессор Intel Core i7-13700HX, видеокартой GeForce RTX 4080 Laptop, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и батареей ёмкостью 83 Втч. Конфигурация с GeForce RTX 4060 Laptop обойдется в 1500 долларов.