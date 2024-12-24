Ноутбук HP Omen Max 16 получит процессор Core Ultra 9 275HX

Известный своей осведомленностью инсайдер MysteryLupin поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках игрового ноутбука HP Omen Max 16, который будет официально представлен в начале января в рамках выставки CES 2025. Итак, аппарат получит 16-дюймовый экран, 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, 32 ГБ оперативной памяти cстандарта DDR5-5600, твердотельный накопитель PCIe Gen4 NVMe вместимостью 1 ТБ, клавиатуру с RGB-подсветкой и корпус с размерами 35,7:25,9:2,74 см и массой 2,6 кг.