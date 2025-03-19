Ноутбук HP Omen Transcend 14 2025 получил процессор Core Ultra 9 285H

Компания HP объявила о выпуске игрового ноутбука Omen Transcend 14 (2025), которая основан на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra 9 285H с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинка также получила графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 5070, 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, SSD PCIe NVMe вместимостью 2 ТБ, 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит, временем отклика GtG 0,2 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, интерфейс Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с) с поддержкой DisplayPort 2.1, еще один порт USB-C, два разъема USB-A (10 Гбит/с) и один HDMI 2.1, батарею ёмкостью 71 Втч и толщиной 18 мм и массой 1,675 кг. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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