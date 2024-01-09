Ноутбук HP Omen Transcend 14 оценен в 1500 долларов

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Omen Transcend 14, которая базируется на чипах Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H Meteor Lake. Новинки также характеризуются 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, переменной кадровой частотой до 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, яркостью 400 нит в режиме SDR и 500 нит в HDR, сертификациями VESA True Black HDR 400 и IMAX Enhanced, а также 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-7467, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 2 ТБ, корпусом массой 1,637 кг и толщиной 18 мм, батареей ёмкостью 71 Втч, поддержкой 140-Вт зарядки, ИК веб-камерой с разрешением Full HD, клавиатурой с RGB-подсветкой, интерфейсом Thunderbolt 4 с выходом DisplayPort 1.4, портом USB Type-C 10 Гбит/с, двумя разъемами USB Type-A 10 Гбит/с, интерфейсом HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 или Wi-Fi 6E в зависимости от конфигурации. Ноутбук уже доступен для покупки по цене от 1500 долларов.