Ноутбук HP Omen Transcend 14 оценен в 1500 долларов

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Omen Transcend 14, которая базируется на чипах Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H Meteor Lake. Новинки также характеризуются 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, переменной кадровой частотой до 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, яркостью 400 нит в режиме SDR и 500 нит в HDR, сертификациями VESA True Black HDR 400 и IMAX Enhanced, а также 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-7467, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 2 ТБ, корпусом массой 1,637 кг и толщиной 18 мм, батареей ёмкостью 71 Втч, поддержкой 140-Вт зарядки, ИК веб-камерой с разрешением Full HD, клавиатурой с RGB-подсветкой, интерфейсом Thunderbolt 4 с выходом DisplayPort 1.4, портом USB Type-C 10 Гбит/с, двумя разъемами USB Type-A 10 Гбит/с, интерфейсом HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 или Wi-Fi 6E в зависимости от конфигурации. Ноутбук уже доступен для покупки по цене от 1500 долларов.

Новый MacBook Pro будет лишь немного мощнее текущей модели…
Ещё примерно с весны текущего года на просторах интернета пользователи активно обсуждают вопрос релиза но…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook CX54 Chromebook Plus, которая основана н…
Redmi Book 16 2024 рассекречен производителем …
Компания Xiaomi раскрыла основные характеристики ноутбука Redmi Book 16 2024, полноценная презентация кот…
MSI Готовит к релизу уникальный ноутбук Titan 18 HX…
Только что появилась информация о том, что компания MSI готовится представить свой гигантский игровой ноу…
Представлены ноутбуки HP Spectre x360 16 2024…
Компания HP выпустила ноутбуки Spectre x360 14 и Spectre x360 16 2024, которые в ближайшее время станут д…
Представлена глобальная версия Xiaomi Book 14…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков глобальной версией модели Xiaomi Book 14, цена которой по…
Ноутбук Dell XPS 14 9440 оценен от 1700 долларов …
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 14 9440, которая основана на чипах Intel Core U…
Ноутбук Dynabook GA83/XW весит 875 граммов…
Компания Dynabook пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Dynabook GA83/XW, которая оценена в Япон…
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor