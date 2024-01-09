Ноутбук HP Omen Transcend 16 2024 оценен в 1900 долларов

Компания HP представила геймерский ноутбук Omen Transcend 16 2024, построенный на процессорах Intel Core i7-14700HX и Core i9-14900HX 14-го поколения. Новинка получила три варианта экран. Первый оснащается 16,1-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1200 пикселей, 100% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 400 нит, временем отклика 3 мс и кадровой частотой 120 Гц. Вторая версия отличается только кадровой частотой 240 Гц. Третья может похвастаться OLED-панелью с разрешением 2560:1600 пикселей, динамической частотой обновления до 240 Гц, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, яркостью в режиме SDR 400 нит и 500 нит в HDR, а также сертификацией VESA True Black HDR 400.

Ноутбук также оснащается до 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600, до 2 ТБ на твердотельном накопителе PCIe Gen4 NVMe, графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070, аккумулятором ёмкостью 97 Втч, интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1 и Gigabit LAN, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также черной и белой расцветками. Omen Transcend 16 2024 появится в продаже уже 10 января по цене от 1900 долларов.

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