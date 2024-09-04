Ноутбук HP OmniBook Ultra Flip 14 оценен в 1500 долларов

Компания HP объявила цену на представленный вчера ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, основанный на чипах Intel Core Ultra 200V. Новинка оснащается процессорами Core Ultra 5 226V до Ultra 9 288V, 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X 8533, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек (формат 3K), соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит и стеклом Gorilla Glass 5, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, тремя портами USB-C (два с поддержкой Thunderbolt 4), батареей ёмкостью 64 Втч и корпусом массой 1,34 кг. Цена базовой конфигурации составит 1500 долларов.

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