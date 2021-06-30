Ноутбук HP Pavilion Aero 13 получил 2.5-дисплей

Компания Hewlett-Packard (HP) пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pavilion Aero 13, которая доступна в золотистой, белой, розовой и серой расцветках по цене в 750 долларов. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, магниево-алюминиевым корпусом массой менее 1 кг, аппаратной платформой Ryzen 7, предустановленной ОС Windows 10 с последующим обновлением до Window 11.

Также американский производитель выпустил два новых монитора: 24-дюймовый M24fwa и 27-дюймовый M27fwa. Оба характеризуются разрешением Full HD, встроенной аудиосистемой и поддержкой технологии AMD FreeSync. Цены на них составляют 230 и 290 долларов.