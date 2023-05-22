Ноутбук HP Spectre X360 14 появился в продаже

Компания HP дала старт продажам ноутбука HP Spectre x360 14, который оценен в Китае от 1425 долларов за конфигурацию с чипом Intel Core i5-1335U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Вариант с Core i7-1355U, 32 ГБ оперативной памяти и сенсорным экраном дисплеем с разрешением 3K стоит 1700 долларов.

Ноутбук также характеризуется сертификацией Intel EVO, ОЗУ стандарта LPDDR4X, твердотельным накопителем PCle Gen4X4, 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, пиковой яркостью 400 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры sRGB в базовой версии, алюминиевым корпусом толщиной 16,99 мм, массой 1,37 кг, откидывающейся на 360 градусов крышкой, акустикой Bang & Olufsen с четырьмя динамиками, двумя разъемами Thunderbolt 4, портом USB 3.2 Gen2, 5-Мп камерой, аккумулятором ёмкостью 55 Втч, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, предустановленной ОС Windows 11 и поддержкой стилуса в старшей версии.

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