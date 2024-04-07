Ноутбук HP Star Book 15 появился в продаже

Компания HP выпустила на китайский рынок ноутбук Star Book 15, который основан на чипах Intel Core Ultra. Версия с Core Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценен в 620 долларов, с Core Ultra 5 125H, 32 ГБ ОЗУ и SSDна 512 ГБ – 690 долларов, а с Core Ultra 7 155H и тем же объемом памяти – 705 долларов.

Ноутбук также оснащается 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, частотой обновления изображения 60 Гц и 62,5-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом массой 1,66 кг и толщиной 18,6 мм, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI и полнофункциональный USB Type-C, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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