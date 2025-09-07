Ноутбук HP Z66 2025 Core Edition оценен в 670 долларов

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Z66 2025 Core Edition, которая основана на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5-125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Новинка также характеризуется 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит, 32 ГБ ОЗУ DDR5 5600 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 56 Втч, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1 и двумя полнофункциональными USB-C, разъемом HDMI 2.1, портом Ethernet RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников, алюминиевым корпусом толщиной 10,9 мм и массой 1,44 кг, клавиатурой с подсветкой, клавишами с ходом 1,5 мм, а также износостойким покрытием Durakey. Цена ноутбука составляет 670 долларов.

