Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ получил процессор Core Ultra 9 386H

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Stealth 16 AI+, которая базируется на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 386H с максимальной частотой 4,9 ГГц и теплопакетом 45 Вт. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5090, корпусом массой 1,9 кг и толщиной 16,65–19,9 мм, системой охлаждения Cooler Boost Intra Flow с многонаправленным отводом воздуха, 16-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением Full HD+ или QHD+, кадровой частотой до 240 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 600 и защитным стеклом Gorilla Glass, до 128 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой от 5600 до 7200 МГц, двумя накопителями M.2 NVMe PCIe Gen 4, четырьмя динамиками, 4-зонной RGB-клавиатурой, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, гигабитным портом Ethernet и аккумулятором ёмкостью от 75 Втч до 90 Втч. Ноутбук оценен от 2000 долларов за базовую конфигурацию.