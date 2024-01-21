Ноутбук Hasee Ares T8 получил CPU Core i9-14900HX

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок любопытного игрового ноутбука Hasee Ares T8, который оценен в 1400 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop с потреблением 140 Вт, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К, частотой обновления 240 Гц, максимальной яркостью 500 кд/кв.м. и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 60 Втч, системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.2 Gen 2, одним интерфейсом HDMI 2.1 и одним разъемом USB-A 3.2 Gen 1.

Ноутбук Huawei MateBook D 16 2024 готов к выходу …
Компания Huawei раскрыла дату выхода нового поколения ноутбука MateBook D 16. Лэптоп будет представлен уж…
Представлен ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s на Ryzen 7 7840HS…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели YOGA Pro 14s, которая основана на во…
Процессор Snapdragon X Elite оказался мощнее решения от Appl…
Десктопный процессор для ноутбуков Snapdragon X Elite был анонсирован в конце октября, и вскоре после это…
Представлен ноутбук Redmi Book 16 2024…
Компания Xiaomi представила ноутбук Redmi Book 16 2024, который появится в китайской продаже 1 декабря по…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition оценен в $5…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition, который обойдется на местн…
Apple Объяснила 8 ГБ ОЗУ в MacBook Pro нового поколения…
Возможно, не все обратили на это внимание, но новые модели MacBook Pro от Apple, как 14-дюймовые, так и 1…
Lenovo YOGA Pro 14s получит версию на Ryzen R7 7840HS…
Компания Lenovo объявила, что 4 декабря будет представлена новая версия ноутбука YOGA Pro 14s. Она будет …
Представлен ноутбук Yunguai REV-9 с 64-ядерным CPU AMD Epyc…
Сетевые источники сообщают об анонсе ноутбука Yunguai REV-9, который получил огромный корпус из алюминиев…
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбукомЧто такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor