Ноутбук Hasee Ares T8 получил CPU Core i9-14900HX

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок любопытного игрового ноутбука Hasee Ares T8, который оценен в 1400 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop с потреблением 140 Вт, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К, частотой обновления 240 Гц, максимальной яркостью 500 кд/кв.м. и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 60 Втч, системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.2 Gen 2, одним интерфейсом HDMI 2.1 и одним разъемом USB-A 3.2 Gen 1.