Ноутбук Honor Hunter V700 оценен в 140 тысяч рублей

Компания Honor объявила о том, что игровой ноутбук Honor Hunter V700 уже завтра станет доступен для предварительного заказа на российском рынке. Младшая версия оценена в 140 тысяч рублей, а старшая – в 160 тысяч. Отметим, что в Китае цена на лэптоп стартует с 1000 долларов (около 75 тысяч рублей по актуальному курсу). Чем вызвана столь огромная разница в цене, неизвестно.

Напомним, что ноутбук оснащается алюминиевым корпусом толщиной 19,9 мм,16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, процессором Intel Core 10-го поколения (Core i5-10300H или i7-10750H), видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen1, по одному порту USB Type-C и USB 2.0, 3,5 мм разъемом и батареей на 56 Втч.