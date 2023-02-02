Ноутбук Honor MagicBook 14 2022 рекордно подешевел в Китае

Компания Honor снизила цену на ноутбук Honor MagicBook 14 2022, который был выпущен в сентябре прошлого. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ доступна на китайской площадке JD.com за 670 долларов. Скидка составила 150 долларов, если сравнивать с предыдущей ценой.

Ноутбук оснащается алюминиевым корпусом толщиной 16,9 мм, массой 1,54 кг, чипом Intel Core 12-го поколения Alder Lake (Core i5-2500H), 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей (формат 2K), яркостью 300 кд/м² и 100% охватом цветового пространства sRGB, батареей ёмкостью 75 Втч, поддержкой 50-Вт зарядки, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C и одним USB Type-A, разъемом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, сканером отпечатка пальцев в кнопке включения и операционной системой Windows 11.