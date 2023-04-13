Ноутбук Honor MagicBook 14 2023 оценен в 730 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook 14 2023, которая получила 14,2-дюймовый дисплей с разрешением 2520:1680 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Новинка также характеризуется 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop в максимальной конфигурации, двумя разъемами USB-C и одним USB-A, интерфейсом HDMI, батареей ёмкостью 75 Втч и автономностью до 15 часов. Базовый вариант ноутбука обойдется в 730 долларов, а топовая версия с SSD на 1 ТБ и дискретной графикой – 945 долларов.

Рынок ПК и ноутбуков упал ещё на 16%…
Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что в период пандемии спрос на ноутбуки и компьютеры вы…
Razer готовит к релизу ноутбук Blade 14 2023…
Характеристики, предоставленные инсайдером _rogame, указывают на то, что ноутбук Razer Blade 14 2023 буде…
Представлены новые ноутбуки Apple MacBook Pro …
Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro на …
Инсайдер рассекретил Samsung Galaxy Book 3 Pro…
Профильное издание MySmartPrice и авторитетный информатор Ишан Агарвал поделились подробностями о ноутбук…
RedmiBook Pro 14 2022 получил версию на Core i5-12500H…
Компания Xiaomi выпустила в Китае новую версию ноутбука RedmiBook Pro 14 2022, которая может похвастаться…
Представлен ноутбук-трансформер ASUS Vivobook S 16 Flip OLED…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Vivobook S 16 Flip OLED (TP3604), главной особеннос…
Ноутбук Hasee Ares Z8D6 с GeForce RTX 4060 Laptop оценен в $…
Сетевые источники сообщают о выходе очередного ноутбука на основе видеокарты серии GeForce RTX 40 Laptop.…
Мощный ноутбук Lenovo Legion 9000X 2023 весит менее 2 кг…
Компания Lenovo поделилась подробностями об игровом ноутбуке Legion 9000X 2023, который появится в продаж…
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбукомЧто такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor