Ноутбук Honor MagicBook 14 2023 оценен в 730 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook 14 2023, которая получила 14,2-дюймовый дисплей с разрешением 2520:1680 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Новинка также характеризуется 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop в максимальной конфигурации, двумя разъемами USB-C и одним USB-A, интерфейсом HDMI, батареей ёмкостью 75 Втч и автономностью до 15 часов. Базовый вариант ноутбука обойдется в 730 долларов, а топовая версия с SSD на 1 ТБ и дискретной графикой – 945 долларов.