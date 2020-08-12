Ноутбук Honor MagicBook 14 SE оценен в $500

Бренд Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook 14 SE, которая появится в продаже 15 августа по цене в 475 долларов. Новинка характеризуется не самым новым 4-ядерным процессором AMD Ryzen 5 3500U с графикой Radeon RX Vega 8, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, работающей в двухканальном режиме, SSD-накопителем ёмкостью 256 ГБ, 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, адаптером питания, который заряжает батарею до 46 % всего за полчаса, а также эффективной системой охлаждения. Ранее в Европе дебютировал ноутбук MateBook 14 Ryzen с похожим дизайном, но более производительным железом и высокой ценой.

Комментарии и отзывы Honor MagicBook 14 SE
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