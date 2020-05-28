Ноутбук Honor MagicBook 15 выходит в России

Бренд Honor представил в России ноутбук MagicBook 14, который станет доступен для предзаказа уже завтра по цене от 49 990 рублей. Новинку оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, APU Ryzen 3500U, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельными накопителями вместимостью 256 или 512 ГБ, фирменной функцией Magic-Link 2.0 для быстрой передачи данных со смартфона, интерфейсом HDMI, двумя портами USB и одним USB-C, а также аккумулятором ёмкостью 42 Втч. Толщина ноутбука равна 16,9 мм, а масса – 1,53 кг. Первые покупатели новинки получат в подарок смарт-часы Magic Watch 2, которые оценены в 12 990 рублей.