Ноутбук Honor MagicBook Art 14 выходит на глобальный рынок

Компания Honor представила в рамках выставки IFA 2024 глобальную версию ноутбука MagicBook Art 14, который был выпущен в Китае минувшим летом. Эта новинка может похвастаться съемной веб-камерой разрешением Full HD, металлическим корпусом толщиной 1 см и массой 1 кг, сенсорным 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 700 нит, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, портами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2 и HDMI 2.1, 3,5-мм разъемом для наушников, до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем объемом 1 ТБ, процессорами Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7, а также шестью динамиками. Европейские цены производитель еще не назвал, но в Поднебесной за базовую конфигурацию просят 1105 долларов.

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