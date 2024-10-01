Ноутбук Honor MagicBook Art 14 выходит в России

Отечественные ритейлеры начали принимать российские предзаказы на ноутбук Honor MagicBook Art 14, который был представлен в Китае еще в июле этого года. Новинка оценена в 180 тысяч рублей за версию с процессором Intel Core Ultra 5, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Конфигурация с чипом Core Ultra 7 обойдется в 200 тысяч рублей. При этом, до 14 октября ноутбук можно приобрести со скидкой в 20 тысяч рублей и планшетом Honor Pad 9 5G в подарок.

Новинка оснащается металлическим корпусом толщиной 1 см и массой 1 кг, сенсорным 14,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120:2080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 700 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, съемной камерой, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2 и HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом и батареей с автономностью до 9,5 часов.