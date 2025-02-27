Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 оценен в 840 долларов

Компания Honor объявила о выпуске ноутбука MagicBook Pro 14, который основан на чипах Intel Core Ultra 5 225H или Core Ultra 9 285H. Новинку также оснастили 14,6-дюймовым сенсорным (опция) OLED-дисплеем с разрешением 3120:2080 кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 700 нит, 24 ГБ или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x 8400 МТ/с, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, встроенным графическим адаптером Intel Arc 130T или Arc 140T, батареей ёмкостью 92 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.1, двумя интерфейсами USB Type C, двумя портами USB Type A и одним HDMI 2.1. Версия с 24 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD и Core Ultra 5 225H оценена в Китае в 840 долларов, а топовая конфигурация с 32 ГБ, 1 ТБ и Core Ultra 9 285H – 1075 долларов.