Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 оценен в 125 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу ноутбук Honor MagicBook Pro 16, который оценен в 125 и 130 тысяч рублей в фиолетовой и белой расцветках соответственно. Напомним, что ноутбук оснащается процессором Intel Core Ultra 5 125H со встроенной графикой Intel Arc Graphics, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, металлическим корпусом массой 1,79 кг и толщиной 17,9 мм, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 500 нит, временем отклика 3 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 75 Втч, сканером отпечатков пальцев, звуковой системой с шестью динамиками, интерфейсом HDMI 2.1, а также портами USB-A и USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.

Huawei MateBook X Pro 2024 появился в российской продаже …
Компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook X Pro 2024, который позиционируется как …
Представлен ноутбук Machenike Sugon 15L на Core i7-13620H …
Компания Machenike объявила о выпуске игрового ноутбука Sugon 15L, который уже появился в продаже на дома…
Ноутбук Schenker VIA 14 Pro на Ryzen 7 8845HS оценен в 1100 …
Компания Schenker представила ультрабук VIA 14 Pro, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре A…
MacBook Pro на М4 выйдет в первом квартале 2025 года…
Новый MacBook Pro на базе процессора M4 от компании Apple, если верить западным инсайдерам, уже находится…
Новая версия ноутбука MSI Titan 18 Pro получила 192 ГБ ОЗУ…
Компания MSI представила новую версию своего флагманского игрового ноутбука Titan 18 Pro, которая, в числ…
Представлен ноутбук LenovoThinkPad T14p AI 2024…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T14p AI 2024, которая основана на чипах …
Ноутбук HP EliteBook 635 Aero G11 оценен в 1790 долларов …
Компания HP пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью EliteBook 635 Aero G11, которая оценена на деб…
Ноутбук Huawei MateBook D 16 SE 2024 вышел в версии с SSD на…
Компания Huawei выпустила новую конфигурацию ноутбука MateBook D 16 SE 2024, который ранее был доступен в…
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor