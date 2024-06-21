Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 оценен в 125 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу ноутбук Honor MagicBook Pro 16, который оценен в 125 и 130 тысяч рублей в фиолетовой и белой расцветках соответственно. Напомним, что ноутбук оснащается процессором Intel Core Ultra 5 125H со встроенной графикой Intel Arc Graphics, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, металлическим корпусом массой 1,79 кг и толщиной 17,9 мм, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 500 нит, временем отклика 3 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 75 Втч, сканером отпечатков пальцев, звуковой системой с шестью динамиками, интерфейсом HDMI 2.1, а также портами USB-A и USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.