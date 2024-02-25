Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 получил 165-Гц экран

Компания Honor представила ноутбук MagicBook Pro 16 2024, который позиционируется производителем первой моделью на рынке с искусственным интеллектом и поддержкой пространственного звучания (spatial audio).

Новинку оснастили новейшими процессорами Intel Core Ultra 7, графическими адаптерами серии NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop, батареей ёмкостью 75 Втч, технологией OS Turbo для оптимизации работы ПО и аппаратной части, дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц, 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3 и значением DeltaE менее 0,5. Более подробные характеристики будут раскрыты в марте во время презентации ноутбука на домашнем китайском рынке. Цены также объявят позже.