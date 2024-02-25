Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 получил 165-Гц экран

Новинку оснастили новейшими процессорами Intel Core Ultra 7, графическими адаптерами серии NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop, батареей ёмкостью 75 Втч, технологией OS Turbo для оптимизации работы ПО и аппаратной части, дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц, 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3 и значением DeltaE менее 0,5. Более подробные характеристики будут раскрыты в марте во время презентации ноутбука на домашнем китайском рынке. Цены также объявят позже.