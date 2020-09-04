Ноутбук Honor MagicBook Pro оценен в €900

Как и ожидалось, сегодня бренд Honor пополнил ассортимент ноутбуков 16,1-дюймовой моделью MagicBook Pro, которая появится в европейской продаже 7 сентября по цене в 900 евро. Новинка характеризуется шестиядерным APU AMD Ryzen 5 4600H, IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт через порт USB-C, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, тремя портами USB 3.2 Type-A, интерфейсом HDMI 2.0 и 3,5-мм разъемом для наушников.