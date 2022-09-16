Ноутбук Honor MagicBook V 14 2022 оценен в $860

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook V 14 2022, которая работает под управлением ОС Windows 11 Home. Новинку оснастили 14,2-дюймовым экраном с разрешением 2.5К, 100% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1500:1, поддержкой сенсорного управления, а также технологиями Low Blue Light и Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, 12-ядерным чипом Intel Core i5-12500H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-4800, твердотельным накопителем на 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4, 5 и 6 ГГц) и Bluetooth 5.2, дактилоскопическим сенсором, четырьмя динамиками, модулем NFC, двумя разъемами USB Type-C и одним HDMI 2.0b, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 310,28:226,6:16,95 мм, массой 1,48 кг и автономностью до 14 часов. Цена ноутбука в Китае составляет 860 долларов.