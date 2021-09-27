Ноутбук Honor MagicBook V14 2021 получил 90-Гц экран

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook V14 2021, которая появится в китайской продаже 6 октября. Версия с процессором Intel Core i5-1132H, 16 ГБ оперативной и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценен в 960 долларов, с Core i5-1132H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и графикой GeForce MX450 – 1080 долларов, а с Core i7-11390H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и GeForce MX450 – 1240 долларов.

Новинку оснастили 14,2-дюймовым экраном с разрешением 2520:1680 пикселей, частотой обновления 90 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, дактилоскопом в кнопке включения, модулем NFC, веб-камерой разрешением 5 Мп, системой охлаждения с тепловыми трубками и двумя вентиляторами, уровень шума которой не превышает 22 дБ, металлическим корпусом толщиной 14,5 мм и массой 1,48 кг.

Комментарии и отзывы Honor MagicBook V14 2021
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